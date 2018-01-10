Intel презентовала мощнейший чип Сore i9

Intel выпустил уникальный в своем роде процессор. Он намного мощнее, чем предыдущие варианты, и будет внедрен во многие ноутбуки, что сделает их отличным вариантом для работы и игр.

Презентация состоялась в Берлине, где Intel представила процессор Core i9. Он работает на восьмом поколении Intel Core i7 вместе с видеокартой NVIDIA GTX 1060 Max-P. Сейчас это самый производительный процессор, который когда-либо создавал Intel.

Самая популярная модель – Core i9 8950HK – имеет 6 ядер и 12 потоков и разгоняется до 4,8 ГГц. Такие процессоры полезны для любителей игр и блогеров – производительность работы с видео в 4К поднялась до 58%.

Nitro 5 от Acer – первый ноутбук, в который встроен чип Сore i9. Продажа ноутбука запланирована на май по цене $749. Ноутбуки Gigabyte так же вскоре получат процессор Core i9.

Стоит отметить, что, несмотря на развитие Intel, корпорация Apple собирается отказаться от услуг компании и перейти на собственное производство к 2020 году. В связи с этим доход компании Intel снизился на 10%.