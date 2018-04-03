Intel готовит процессор Pentium Gold G5600F без встроенной графики

Компания Intel, возможно, не станет ограничивать свою новую F-серию процессоров лишь моделями семейства Core.

Интернет-магазин Kiakatek добавил в свой ассортимент ещё не представленный официально процессор Pentium Gold G5600F.

Как известно, в F-серии компания Intel собрала процессоры, у которых аппаратно отключён встроенный графический процессор, то есть вместе с ними обязательно использовать дискретную видеокарту. С точки зрения других характеристик они ничем не отличаются от «полноценных» моделей, да и по цене (официально) они равны.

К сожалению, продавец не приводит каких-либо данных о характеристиках процессора Pentium Gold G5600F. Отмечается лишь, что его тактовая частота составляет 3,9 ГГц. Такой же частотой обладает и не лишённый встроенной графики процессор Pentium G5600. Остальные характеристики процессоров Pentium Gold G5600F и G5600 также должны быть идентичны. Так что новинка, похоже, предложит два ядра и четыре потока, а также 4 Мбайт кеш-памяти третьего уровня.