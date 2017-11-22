Шестой Международный робототехнический форум Skolkovo Robotics пройдет в «Сколково» 24 апреля

24 апреля в Технопарке "Сколково" пройдет шестой международный робототехнический Форум Skolkovo Robotics. Генеральным партнером мероприятия выступит Сбербанк, который представит на своих стендах акселерационную программу и разработки собственных технических лабораторий.

Заявки на участие в Форуме подали порядка 5 тысяч человек, в числе которых более 100 экспертов из разных стран мира. Участники самого масштабного события в сфере робототехники в Восточной Европе познакомятся с разработками корейских, швейцарских, белорусских и других ученых в области промышленной, медицинской и учебной робототехники, а также смогут принять участие в мастер-классах.

Россия, кроме всего прочего, представит новую модель медицинского экзоскелета, оборудованного специальной обувью, делающей процесс тренировок более комфортным, и роботизированный грузовик на базе KAMAZ NEO 5490. Достижения в области медицинской техники продемонстрируют участники соревнований "Кибатлетика".

Самые юные робототехники, в возрасте от 5 до 17 лет, смогут принять участие в шестых весенних робоиграх "Лиги роботов".

Проводимый в шестой раз Международный робототехнический Форум Skolkovo Robotics является преемником ежегодной международной конференции, которая проходит в «Сколково» с 2013 года, и сформировала площадку для эффективного диалога представителей реального сектора экономики, профессионалов отрасли, венчурных инвесторов и стартапов.