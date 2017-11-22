На III Православный молодежный форум в Москве приедут чемпионы бокса и кикбоксинга

23 августа 2018 года в Москве пройдет III Международный православный форум молодежи. Ожидается, в мероприятии примут участие предстоятель РПЦ святейший Патриарх Кирилл, а также российские звезды бокса и кикбоксинга. Форум состоится в павильоне №75 столичного ВВЦ, пишет агентство городских новостей «Москва».

«В павильоне №75 Всероссийского выставочного центра проведут бесплатные тренировки для зрителей двукратный победитель мирового первенства по кикбоксингу Николай Шахтанов, «женское лицо русского ММА» Юлия Березикова, олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко, другие известные российские единоборцы», – рассказали в оргкомитете форума.

«Кроме того, для всех желающих будут проведены тренировки ГТО, в ходе которых можно будет официально сдать программные нормативы. Чтобы принять участие в сдаче нормативов, нужно зарегистрироваться на сайте gto.ru. В день экзаменов желающим нужно иметь при себе удостоверение личности и медсправку, подтверждающую состояние здоровья предъявителя», – отметили в оргкомитете.