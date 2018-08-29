Исаак Калина: форум «Город образования» станет еще больше

По словам первого лица столичного образовательного ведомства Исаака Калины, в текущем году Московский международный форум «Город образования» расширится за пределы павильона №75 (ВДНХ). Это связано с намерениями организаторов сориентировать форум на каждого человека. Увеличение количества семинаров, мастер-классов и круглых столов поможет всем людям выбрать то, что им интересно, — пояснил министр.

Напомним, что форум «Город образования» будет проводиться в Москве с 29 августа по 1 сентября. Лозунгом для грядущего мероприятия выбран «Город, который учит и учится». В его рамках будет затронуто множество тем: от предпрофессионального образования до киберспорта.

Стоит добавить, что в рамках форума состоится несколько крупных мероприятий международного уровня. Его гости также смогут поиграть в футбол и баскетбол, потренироваться с атлетами, посмотреть музыкальные выступления на открытом воздухе. Организаторы считают, что прошлогодний рекорд посещаемости (133000 человек) будет побит.







