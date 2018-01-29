Министр Ольга Васильева восхитилась экспозицией московского образования на ВДНХ

18 апреля в рамках Пятого Московского международного салона образования (ММСО) на ВДНХ был открыт стенд «Город образования». На нем представлен ряд новых технологий и масштабных проектов столичной системы образования. Комментируя новость, программный директор форума «Город образования» Павел Кузьмин сообщил, что этот стенд является одним из самых больших на ММСО, но на нем все равно не поместилось все, что хотелось продемонстрировать посетителям. Следует отметить, что лидер Минобрнауки РФ Ольга Васильева уже посетила экспозицию и выразила свое восхищение.

Стенд «Город образования» представляет собой состоящий из трех зон «большой класс». В него входят: область диагностики, зона предпрофессионального образования и пространство «Московская электронная школа» (МЭШ). Комментируя событие, руководитель московского Депобразования Исаак Калина рассказал, что «Московской электронной школой» интересуются педагоги со всей страны. Многие из них специально приезжают в столицу, чтобы ознакомиться с возможностями МЭШ.