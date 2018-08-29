Исаак Калина: проведение форума «Город образования» ждут изменения

В ходе прошедшей в пятницу, 14 сентября пресс-конференции по итогам Московского международного форума «Город образования» стало известно о том, что следующий такой форум будет проведен с изменениями формата. Такими сведениями, ссылаясь на первое лицо местного Депобразования Исаака Калину, поделился сайт «Только что».

Выступая перед аудиторией, господин Калина рассказал, что сначала форум организовывался только для преподавательского сообщества. Впрочем, позднее был зафиксирован высокий интерес к этому мероприятию со стороны столичных школьников, их мам и пап. Это доказывается посещаемостью минувшего форума — из 166000 человек 22000 были местными школьниками. В результате будет целесообразно проводить этот форум для всех участников учебного процесса, а не только учителей, — выразил убежденность министр.

Как рассказал директор МЦКО Павел Кузьмин, в будущем году форум будет расширен за счет его выхода за рамки 75-го павильона в целом на территорию ВДНХ. Исаак Калина предложил Артуру Антоняну (первый замдиректора выставки) проводить для участников форума экскурсии по ВДНХ, и тот поддержал эту инициативу.