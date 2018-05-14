Исаак Калина: в московских школах учебные занятия стартуют 3 сентября

Лидер московского Депобразования Исаак Калина подтвердил информацию о том, что учебные занятия в местных школах стартуют третьего сентября. Ранее про эту дату, как начало нового учебного года, говорил его заместитель Павел Карпов. Об этом напоминает «Российская газета».

Как напомнил Исаак Калина, на протяжении многих лет суббота в столице нашей страны признана внешкольным днем. В этом году первое сентября попадает на субботу, что и объясняет начало учебного года двумя днями позднее. Школьники и преподаватели сами примут решение, чем заняться в этот день. Тем более что для них в субботу найдется много интересных событий. В частности, на территории ВДНХ с тридцатого августа по третье сентября включительно будет проходить площадке форум «Город образования». К тому же, каждую субботу в мегаполисе проходят различные мероприятия под эгидой проекта «Суббота московского школьника», — уточнил министр.