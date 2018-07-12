Столичные школы проводят официальные мероприятия в честь старта учебного года по третье сентября включительно

Московские школы получили рекомендацию от местного Депобразования по проведению торжественных мероприятий к старту учебного года по 3 сентября включительно. Это обусловлено положениями федерального законодательства, а также мерами по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности в школах мегаполиса, подведомственных местному Депобразования. Такую информацию со ссылкой на замглавы ведомства Павла Карпова передает РИАМО.

На площадке 75-го павильона ВДНХ с 30 августа по 2 сентября включительно пройдет ряд мероприятий под эгидой форума «Город образования». Посетителями форума в субботу (первого сентября) станут ученики и преподаватели из московской школы «Покровский квартал», о чем рассказал ее директор Илья Новокрещенов. По его словам, уже много лет суббота считается в главном городе Российской Федерации днем, который ученики и их родители могут провести вне стен образовательной организации.