В Москве готовятся провести форум «Город образования»

Российская столица готовится к проведению престижного международного форума «Город образования». Он будет проходить на площадке местного ВДНХ с тридцатого августа по второе сентября включительно. Активными участниками грядущего мероприятия станут более пятисот отечественных, европейских, американских и азиатских профессионалов и экспертов в области образования. Об этом рассказывает сайт LIFE24.

В рамках первого дня работы форума запланировано выступление лидера столичного Депобразования Исаака Калины. На пятницу намечена четвертая по счету Международная конференция «Образование в современном мире: вызовы, оценка, решения».

По прогнозам организаторов, стартующий в четверг форум должно посетить более ста тысяч человек. Они смогут ознакомиться с работой выставочных площадок, побывать на презентациях образовательных проектов и мастер-классах, а также заслушать доклады.