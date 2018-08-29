Исаак Калина: в России, пожалуй, самый высокий в мире общественный интерес к вопросам образования

Участником Международного форума «Город образования» стал лидер столичного Депобразования Исаак Калина. Это престижное мероприятие с 30 августа по 2 сентября включительно принимала на своей площадке ВДНХ. В нем участвовали более 150 экспертов из Российской Федерации и еще семидесяти государств. Отечественные и зарубежные компании представили аудитории свои наработки в сфере образования. Об этом проинформировало ИА «Национальные интересы».

По словам господина Калины, Россия относится к числу мировых лидеров относительно проявляемого обществом интереса к вопросам образования. Неслучайно, что первый день работы форума посетило 42000 человек. По словам министра, он посетил множество форумов в Российской Федерации и других государствах, но ни одним из таких мероприятий за один день не интересовалось 42000 человек.