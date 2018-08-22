Исаак Калина: База «Московской электронной школы» широко используется в школах столицы

С 30 августа по 2 сентября на столичной ВДНХ проходил Международный форум «Город образования». Свои наиболее актуальные и востребованные проекты на выставке презентовали образовательные компании и учреждения из России, Европы, Азии и Северной Америки. Международные эксперты отдельно отметили успехи столичного образовательного концепта «Московская электронная школа», пишет портал «Только что».

«Преимущество «Московской электронной школы» перед другими образовательными программами состоит в том, что это не только база первичных данных об учениках, но и действенный инструмент для аналитики учебных достижений школьников. Программа очень помогает родителям и педагогам в обучении и воспитании детей», – подчеркнула заммэра Улан-Батора по вопросам соцразвития Анхмаа Шижирбаатар.

«В учебном периоде 2017–2018 года электронно-образовательные материалы МЭШ использовались в более чем 40% учебных занятий. В интерактивной базе проекта содержатся 210 учебников, а также более 19 000 учебных сценариев и 330 000 единиц аппаратного и программного контента. Доступ ко всем материалам школы для учеников – бесплатный», – отметил руководитель Департамента образования в Правительстве Москвы Исаак Калина.