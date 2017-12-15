МИОО пригласило преподавателей и учеников на виртуальные образовательные путешествия

Руководители образовательных организаций Пензы были восхищены результатами своего вояжа в МИОО, где для них подготовили виртуальные образовательные путешествия для учителей и школьников VR – 360. В их число вошли: экологическое, путешествие в космос, по адресам серебряного века. К тому же, гостям из Пензы показали, как образовательное видео в формате 360 применяется на уроках в столичных школах, в работе с Московской электронной школой. Они успешно скачали образовательные программы и сообщили о готовности применения столичной технологии в своих образовательных учреждениях. Об этом написал портал «Школа большого города».

Глава столичного Департамента образования Исаак Калина согласился прокомментировать новый формат обучения коллег из других городов. Он подчеркнул, что в настоящее время московское образование развивается высокими темпами, и город намерен сохранить за собой лидерство, ведь это его обязанность, как столицы РФ.