Московский форум «Город образования» представит инновационные учебные проекты

30 августа на ВДНХ начнет работу Международный форум «Город образования». Свои методики, технологии и программы в сегменте образования представят более 150 компаний из Европы, Северной Америки, Азии и России. Опытом внедрения образовательных инноваций на мероприятии поделятся ведущие российские, американские и европейские эксперты. Об этом сообщает информационный портал «Москва News».

Столичная выставка заинтересовала не только российских корреспондентов, но и представителей профильных иностранных СМИ. Наибольшее внимание иностранцев привлекли ключевые стартапы московской системы образования. Среди них – технологии дополненной и виртуальной реальности для независимого оценивания подготовки школьников, проекты «Профильное и предпрофессиональное образование» и «Московская электронная школа», онлайн-сервис самостоятельной подготовки «Мои достижения».

«Москва показывает себя активным генератором инновационных методик и средствучебного процесса. Коммуникационная площадка «Город образования» подтверждает это. Например, на выставке можно побывать в уникальном интерактивном классе, воплотившем в себе самые современные технологии», – отмечает британское изданиеUKEdChat.