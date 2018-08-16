На III Православном форуме в Москве выступят актеры, дипломаты и философы

23 августа в Москве стартует III Православный молодежный форум, в котором примут участие известные российские актеры, кинорежиссеры, спортсмены и политические философы. Мероприятие организует Синодальный отдел по делам молодежи Московского патриархата при поддержке Правительства Москвы и мэра столицы Сергея Собянина. Об этом сообщает ТАСС.

Доклад по актуальной теме «Роль современной женщины в России» представит успешный дипломат, член оргкомитета по подготовке Евразийского женского форума-2015, единственная в системе российского внешнеполитического ведомства женщина-руководитель – глава Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

С тематическими лекциями на мероприятии выступят председатель Синодального отдела Московского патриархата по общественным взаимоотношениям Владимир Легойда, актер театра и кино Андрей Мерзликин, балерина и народная артистка РФ Илзе Лиепа, кинорежиссер Валерия Гай Германика. Всего в работе форума примут участие 17 ведущих российских спикеров – представителей политики, культуры, духовенства и спорта.