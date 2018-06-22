Участники III Международного православного форума встретятся с Патриархом Кириллом

Участники III Международного православного молодежного форума смогут задать волнующие их вопросы Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, ответы на которые прозвучат в ходе культурно-просветительского мероприятия в Москве 23 августа, сообщает РИА Новости.

Как говорится в пресс-релизе организаторов форума, помимо встречи с Патриархом, его участников ждет знакомство с 50 социальными проектами из самых разных сфер жизни.

Так, выпускники МАРХИ в своем проекте «Храмовая архитектура XXI века» покажут, как они видят современное храмовое зодчество, а виртуальная экскурсия студентов МФЮА с помощью VR-шлема позволит совершить путешествие по храму Евфросинии Московской.

Весьма интересный проект представят художники, учителя и врачи из Чебоксар. Они привезут на форум тактильные картины и иконы для незрячих, написанные в специальной технике.

"Посетители увидят подробные презентации этих проектов в виде увлекательных интерактивных программ – мастер-классов, спортивных тренировок, выставок, интеллектуальных игр", — говорится в подготовленном организаторами пресс-релизе.

Особо отмеченные проекты будут удостоены грантов на развитие. Форум проводится силами синодального отдела Московского патриархата по делам молодежи совместно с правительством Москвы.