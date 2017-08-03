В Московском центре занятости молодежи организовали проведение ярмарки вакансий «Занятость без границ»

Ярмарка вакансий «Занятость без границ» стартует 18 апреля на площадке Московского центра занятости молодежи. Это мероприятие, нацеленное на профориентацию и трудоустройство молодежи, будет проходить до четверга (19 апреля) включительно. В его рамках для столичных школьников, студентов и молодых специалистов будет предложено свыше тысячи вакансий от более чем сорока работодателей. В программу ярмарки включены различные мастер-классы, круглые столы, а также профориентационное тестирование. Об этом сообщает портал Правительства Москвы.

Интересно, что глава столичного Депобразования Исаак Калина ранее сообщил в интервью Zelao.ru, что в Москве нацелены на подготовку выпускников, которые будут востребованы на производствах города. Этот процесс идет в рамках мегапроекта под лозунгом «Готов к учебе, жизни и труду в современном мире» (его запуск состоялся в 2015-м году). Учеников знакомят с секретами и перспективностью наиболее востребованных в российской столице профессий. Также школьники могут развить у себя навыки и умения, которые поспособствуют их комфортной жизни и труду в высокотехнологичном городе.