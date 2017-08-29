Apple вернёт разъём для наушников в новой модели iPhone

В интернете было опубликована видеозапись, на которой демонстрировалась ещё не появившаяся в продаже модель iPhone SE второго поколения. Пользователи обратили внимание на наличие разъёма для наушников в устройстве.

Любители продукции Apple были неприятно удивлены заявлением представителей компании о том, что они решили оставить только беспроводное подключение наушников. Потребители остались недовольны таким подходом, заявляя, что это ограничивает их в выборе гарнитуры.

В опубликованной в интернете видеозаписи демонстрируется iPhone SE 2. Внимание пользователей привлекло две особенности модели. К первой относится то, что корпус модели выполнен из металла, что придаёт ей дополнительной надёжности.

Второй особенностью является наличие у устройства разъёма для наушников. Данный факт особенно порадовал любителей продукции Apple. Как отмечают специалисты, подобное решение нужно было принимать компании сразу же после выпуска iPhone 7.