Apple планирует отказаться от переходников для наушников

Американская корпорация Apple перестанет выпускать переходник Lightning – Audio Jack 3,5-мм вместе со своими смартфонами.

По предоставленным данным компании Cirrus Logic, которая разрабатывает аудиочипы для смартфонов iPhone, Apple откажется от переходников для наушников, так как стремится сделать «беспроводное» будущее. Такое решение приведет к тому, что пользователям, которых не устраивают беспроводные наушники AirPods, придется покупать аксессуар в добавок к смартфону. В официальном магазине Apple цена такого переходника составляет 799 рублей.

Ходят слухи, что эта же участь комплектации ожидает и поколение планшетов – iPad. Такое решение корпорации Apple объясняет аналитик Марк Московиц (Mark Moskowitz) из компании Barclays. Он предполагает, что убрав из комплектации переходник Lightning – Audio Jack 3.5-мм, компания планирует снизить итоговую стоимость смартфонов и планшетов.

Смартфон компании Apple iPhone 7, который выпустили в 2016 году, считается первым телефоном без разъема для наушников. Узнав об этом, многие производители телефонов тоже решили отказаться от 3,5-миллимитрового разъема в своей продукции. Такими компаниями были: Huawei, Google, Xiaomi и Sony.