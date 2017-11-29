Эксперты сообщают, что Apple iPhone больше не лучший смартфон современности

Культовый смартфон от компании Apple больше не занимает первые строчки в списках. ТОП-5 самых лучших смартфонов мира, компания-производитель Apple на этот раз не возглавила.

The Guardian – издание в Великобритании, выложили в сеть очередной список пяти наилучших, флагманских смартфонов современности, которые составили эксперты. На данный момент, бывший когда-то культовым iPhone, не возглавил этот список.

Однако, потери не так велики, Apple iPhone XS занял почетное второе место в данном списке, уступив китайскому Huawei Mate 20 Pro. Основные критерии выбора были 3-D распознаватель лица, как и у iPhone XS, сканер отпечатков пальцев, отзывающийся на давление, тройная камера сзади и дисплей размером 6,8 дюймов. Отличительно черной двух конкурентов является значительное завышение цены за смартфон Apple iPhone XS, а также за дополнительные аксессуары.

Напомним, что iPhone XS много лет подряд занимал первое место во всех подобных списках.