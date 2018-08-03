Корпорацию Apple признали виновной в нарушении двух патентов компании WiLAN

Канадская компания WiLAN уже давно ведет борьбу в суде за нарушение патентов корпорацией Apple. Представители WiLAN обвиняют «яблочную» компанию в нарушении 6 патентов.

Еще в 2007 году компания заявила о том, что Apple незаконно использовали патент на технологии Wi-Fi в своих продуктах. В другом иске, в 2010 году, канадские разработчики утверждали, что техно-гигант нарушил патент на технологию Bluetooth. Но все иски были отклонены, так как суд постановил, что патенты признаны недействительными.

Но компания WiLAN все же смогла одержать победу, и теперь корпорация Apple вынуждена выплатить штраф в размере 145,1 млн долларов США. По данным WiLAN, 1 августа 2018 года суд признал нарушение по двум патентам, которые связаны с разработками технологий беспроводной связи.

Недавно Apple сообщили, что планируют отказаться от переходников для наушников, потому что стремятся построить «беспроводное» будущее. Apple хотят убрать переходники не только из комплектации iPhone, но и из поколения планшетов iPad.

На данный момент корпорация Apple готовится к своей ежегодной презентации, которая пройдет осенью этого года.