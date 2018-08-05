Бывший сотрудник Apple пытается отсудить у компании свое право на патенты

Уволенный четыре года назад инженер Даррен Истмен в суде собирается доказать, что цифровой гигант не включил его имя в списки авторов пяти патентов. Речь идет, в том числе, и о тех изобретениях, которые «работают» с электронной продажей билетов и поиском потерявшихся гаджетов.

В качестве компенсации Истмен просит взыскать с компании 364 тысячи долларов. А, кроме того, инженер рассчитывает отсудить пакет из более чем 700 акций, которые по условиям контракта Apple должна была выплатить ему в качестве вознаграждения.

СМИ сообщают, что Даррен Истмен лишился своей должности в Apple после конфликта с одним из менеджеров. Его увольнение совпало с окончанием финансового года. Так корпорация смогла избежать выплаты положенных сотруднику по закону денег и акций.

Совсем недавно Apple уже была одной из сторон в патентном разбирательстве. Однако ей удалось избежать много миллионных выплат в пользу Висконсинского университета, который пытался уличить индустриального гиганта в краже патентов при разработке нового процессора для iPhone. Тогда суд пришел к выводу, что вину Apple доказать не представляется возможным.