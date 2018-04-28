Эксперты: Apple никогда не избавится от разъёма Lightning

Громкое заявление издания Bloomberg вынудило экспертов в области IT-технологий проанализировать модификации последний версий продукции Apple. Специалисты объяснили, почему компания вряд ли откажется от разъёма Lightning.

Отказ от отдельного разъёма для наушников породило в сети волнение, что Apple не остановится на начатом, и разъём для зарядки Lightning тоже станет частью истории и исчезнет с корпуса смартфонов. Однако нововведение с наушниками требовалось по техническим причинам. Производителю было необходимо увеличить место внутри аппарата, чтобы внедрить все задуманные технические новинки. Отказ от Lightning кажется логичным следующим шагом, однако есть ряд причин, которые сдерживают Apple в этом плане.

Самый важный аспект – техническая неподготовленность. На данный момент компания не смогла представить достойной альтернативы порту, ведь даже с выходом беспроводного зарядного устройства проблемы, из-за чего дату релиза постоянно откладывают. Стоит отметить, что разъём Lightning используется не только для подзарядки мобильного телефона, но и как переходник для компьютеров от Apple. Через этот порт можно переустановить программное обеспечение, произвести резервное копирование данных и множество других полезных функций. Эксперты уверяют, что отказ от Lightning – очередная безумная идея дизайнеров, которая не получит своего применения на практике в ближайшее время.