Apple объединит разработку приложений для iPhone, iPad и Mac

Apple планирует к 2021 году объединить разработку приложений для iPhone, iPad и Mac.



«К 2021 году разработчики смогут объединить приложения для iPhone, iPad и Mac в одно приложение или так называемый “единый двоичный файл".” Это означает, что разработчикам не придется отправлять свои приложения в разные магазины App Store, они смогут загружать приложения iOS непосредственно с компьютеров Mac, объединив магазины», сообщает издание.

Инициатива получила кодовое название «Марципан», уточняет издание. В рамках проекта к 2020 году компания также планирует добавить новую функцию, которая позволит конвертировать приложения для iPhone в приложения для Mac. Инженеры Apple назвали это сложной задачей из-за разницы в размере экранов смартфонов и компьютеров.

При этом компания не планирует объединять iOS и macOS в единую операционную систему.