Apple представила новые возможности iOS12

Вице – президент корпорации Apple Крейг Федериги лично презентовал новую мобильную операционку iOS12 и заверил владельцев iPhone и iPad, что теперь их устройства будут работать на 40% быстрее.

В Сан-Хосе в Калифорнии прошла ежегодная конференция разработчиков программного обеспечения WWDC – 2018. Именно там Федериги продемонстрировал возможности iOS12. По его словам, она прежде всего устранит «скоростные» проблемы своей предшественницы - некоторые приложения после обновления будут открываться до 40%, а отдельные (например, камера или клавиатура) до 70% быстрее. Обновления коснутся моделей смартфонов и планшетов, начиная с iPhone 5s и до iPhone X.

Кроме того, появятся функции, позволяющие добавлять трехмерные объекты на фото или видеозаписи. Также можно будет измерять реальные объекты с помощью приложения Measure и видеокамеры, пользователю предоставят возможность контролировать количество приходящих оповещений, расширят функционал голосового помощника. Поклонников «яблочных» гаджетов ждут и другие приятные новшества.

Точная дата запуска iOS12 пока не известна. Но эксперты говорят, что для пользователей она скорее всего станет доступной осенью этого года.