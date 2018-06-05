Новую операционную систему iOS 12 представила Apple

Сегодня, 18 сентября, корпорация Apple представила обновление операционной системы для своих смартфонов и планшетов. С сегодняшнего дня новая iOS 12 доступна для скачивания пользователям.

Сообщается, что доступна новая система пользователям iPod air, iPhone 5s, а также всем более новым моделям планшетов и смартфонов, а также iPod Touch.

В этот раз изменения коснулись общей производительности гаджетов, функциям фото, камеры, сообщений, Siri, Apple Books, Apple Music, Apple Podcasts и других.

В первую очередь улучшена производительность - система стала работать еще быстрее. Например, камера после обновления будет открываться практически на 70 % быстрее, а клавиатура - быстрее на 50 %, при этом также увеличилась скорость отклика телефона при наборе текста. Теперь, даже не смотря на высокую загрузку устройства, программы будут прогружаться быстрее в 2 раза.

Улучшена функция поиска в фото-галерее устройства. Сейчас найти нужную фотографию можно будет с помощью ключевых слов и других подсказок. С помощью новой функции «Предложения поделиться» можно будет максимально быстро поделиться фото с тем человеком, который изображен на ней. Для пользователей новых моделей iPhone (начиная с 8й модели) улучшен режим камеры «Портрет».

В систему добавлены новые символы Memoji, призванные еще больше разнообразить переписки.

Помимо всего этого улучшены режимы безопасности и конфиденциальности: теперь можно предотвратить отслеживание вашего устройства без вашего ведома.

Напомним, что не так давно корпорация провела презентацию своих новых смартфонов. Новый флагман Apple - iPhone XS и iPhone XS Max, чья диагональ увеличена до 6,5 дюймов.