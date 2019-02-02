Apple представила новую iOS 13 для iPhone

Американской компанией Apple на конференции в Сан-Хосе была представлена следующая версия операционной системы для iPhone.

По словам разработчиков, в новой iOS 13 будет доступна темная цветовая схема: при ее назначении окно сообщений, календарь и различные приложения получат темный оттенок на фоне и новые цвета основных элементов.

Apple продемонстрировала новую опцию, помогающую авторизоваться в сторонних ресурсах благодаря Apple ID по аналогии с функциями авторизации с помощью аккаунта Facebook или Google. При регистрации через эту функцию Apple будет создавать персональный почтовый ящик для каждого приложения. Такой ящик, находясь в системе Apple, не будет содержать персональных данных пользователя. После удаления ресурса с устройства ящик автоматически уничтожается. Таким образом разработчики планируют оградить данные своих клиентов от других компаний.

Кроме того, компанией был обновлен голосовой помощник Siri. Благодаря обработке текста нейросетями интонация помощника стала более естественной.

Также обновление коснулось Memoji, в сервис добавлена возможность их кастомизации. Теперь пользователь сможет выбрать как будут выглядеть анимации, будут ли у них очки, макияж, клыки и др.