Корпорацию Apple уличили в слежке за своими пользователями

В своем новом обновлении iOS12, компания Apple включила возможность отслеживать звонки и личные переписки пользователей iPhone. Об этом сообщается в новом пункте пользовательского соглашения в магазине iTunes.

Отмечается, что такой сбор данных о пользователях является нетипичным для Apple, если брать в учет факт того, какое большое значение компания придавала их шифрованию ранее.

В свое «оправдание» представители Apple уверяют, что всю запрашиваемую информацию о звонках и переписках пользователей они получают в виде специального «электронного кода» для того, чтобы быть уверенным, что покупку осуществляет реальный человек, а не роботизированный пользователь. Так называемый «рейтинг доверия», в который преобразуются полученные от пользователей данные, не позволяет распространять и каким-либо образом использовать их, не говоря уже об их расшифровке, - отмечают представители корпорации.

Тем не менее, многие специалисты считают данные формулировки и комментарии на них от Apple несколько размытыми и не вызывающими стопроцентного доверия. «Трактовать их можно очень широко».

Напомним, что новая операционная система Apple, iOS12, вышла 17 сентября этого года. Большая часть изменений коснулась ускорению работы системы и оптимизации ее работы.