Apple намерена отказаться от iTunes

Компания Apple собирается завершить поддержку медиаплеера iTunes.

Официально о новости сообщит сам глава компании Тим Кук на конференции WWDC 2019, которая пройдет 3 июня в американском Сан-Хосе. Стало известно, что iTunes заменят три независимых приложения Music, TV и Podcasts, которые возьмут на себя некоторые функции бывшего плеера.

Обновление ожидают с выходом новой операционной системы для платформы Mac-macOS 10.15, в которой компания собирается улучшить и переработать некоторые популярные приложения.

Информация о прекращении поддержки iTunes появилась еще в 2017 году, когда резко возросла популярность стриминговых сервисов. В свою очередь, аналитики отметили существенное снижение заинтересованности пользователей в покупке музыкальных композиций в приложении.

Медиаплеер iTunes компания Apple разработала еще в 2001 году, и за свою долгую жизнь он часто подвергался критике со стороны пользователей за свое «неудобство и раздутость».