Учёные обучат машины самостоятельной парковке

Новый проект компании Volkswagen заключается в обучении автомобилей самостоятельной парковке. Исследователи проводили эксперименты на крупной парковке аэропорта города Гамбург в Германии, как сообщает «Версия.Инфо».

Пройдёт несколько лет, и для парковки авто не нужно будет тратить много времени. Специалисты заявили о создании новых «умных» машин, которые найдут нужное место без усилий со стороны водителей. Первые тесты таких устройств проводились в аэропорту Гамбурга. Для испытаний взяли усовершенствованные Volkswagen, Audi и Porsche.

По словам авторов разработки, их технологии дадут возможность водителям просто оставлять авто в любом месте, а оно само потом переедет на участок на парковке, заранее забронированный. Искать нужное место позволят графические маркеры, а также особые датчики. Всё это хозяин машины сможет увидеть прямо на своём смартфоне. Результаты экспериментов пока не известны, однако специалисты отмечают, что они верят в успех.