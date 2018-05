Microsoft адаптирует Windows 10 для смартфонов и расширяет возможности Your Phone

Компания Microsoft заявила о расширении своего сервиса Your Phone, который поможет пользователям Windows 10 общаться со своими мобильными гаджетами, а профильные издания заговорили о скором выпуске корпорацией нового смартфона на базе собственной операционки.

По сообщениям СМИ, на конференции Build 2018, которая проходит в эти дни в Сиэтле, корпорация Microsoft заявила о разработке новой версии Windows 10. Она отличается от предыдущих встроенными функциями, которые позволят управлять смартфоном на базе Android. Правда, пока это могут сделать только участники тестовой группы с помощью специального приложения, загружаемого из Microsoft Store.

При этом компания продолжает совершенствовать сервис Your Phone. Уже сейчас с помощью этого приложения можно с компьютера ответить на sms или скачать фото из памяти телефона. Разработчики обещают в дальнейшем обеспечить Your Phone полным набором функций для работы с телефоном. Это приложение особенно понравится тем, кто постоянно загружает фотографии с телефона в компьютер и наоборот, и вынужден при этом пользоваться дополнительными софтами. Однако, известно, что Your Phone не сможет работать с iPhone, поскольку Apple установила слишком много ограничений в своей операционке.

Тем временем, специализированные издания заговорили о том, что Microsoft не просто расширяет возможности своих программных продуктов, а тайно готовит к выпуску на рынок новый смартфон с большим набором возможностей. Называться новинка якобы будет Surface Phone, а его работа как раз и будет обеспечиваться новой Windows 10, разработанной специально для смартфонов.