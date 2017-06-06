Windows 10 обновится в октябре

Корпорация Microsoft представила крупный пакет обновлений для операционной системы Windows 10. Он называется Windows 10 October 2018 Update. Данное обновление создано для замены версии 1809. Апдейт наделили новыми функциями.

Для удобства синхронизации устройств с Windows 10 между собой, разработчики добавили облачный буфер. Благодаря специальному приложению «Ваш телефон», пользователи смогут соединять свои ПК с устройствами на базе iOS или Android. Создавать скриншоты теперь станет удобнее с новой системой. Коснутся изменения и графической части. Теперь пользователям станет доступна трассировка солнечных лучей от Nvidia. В пользовательский интерфейс разработчики добавили эмодзи.

На днях в Windows 10 была добавлена новая функция, которая отключена по умолчанию. Специальная настройка создана для борьбы с приложениями, имеющими рекламные коды. Если устанавливаемая программа может менять настройки системы, устанавливать другую домашнюю страницу в браузере, показывать свою рекламу на различных сайтах – функция обязательно предупредит вас об этом.