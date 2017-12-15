Названы лучшие смартфоны с ценой менее 1500 рублей

Эксперты составили рейтинг смартфонов, которые могут дать своему владельцу все возможности современных коммуникаций за скромную цену менее чем в полторы тысячи рублей.

Прежде всего, специалисты определили основные функции современных смартфонов, которые действительно необходимы пользователю. Это возможность выхода в интернет, фронтальная и основная камеры, коммуникация через Wi-Fi и Bluetooth, а также Android в качестве операционной системы. Остальные «фишки» современных гаджетов эксперты относят к необязательным, влияющим разве что на цену устройства.

В результате была названа тройка бюджетных смартфонов, которые присутствуют на российском рынке, и цена которых укладывается в полторы тысячи рублей. Первый из них – FinePower C2. Устройство имеет 2 слота для сим-карт и еще один для microSD, 4ГБ встроенной памяти и «оперативкой» в 512 Мб, что обеспечивает достаточно приличную скорость работы. Смартфон отличается приятным дизайном. Правда, его недостатком назвали отсутствие Google Play Store, поскольку пользователям придется подыскивать другие ресурсы для скачивания приложений. Цена этого гаджета – 1390 рублей.

Еще один бюджетный смартфон – Digma FIRST XS350 2G в пластиковом корпусе. Цена в 1170 рублей оправдывает возможность совершения звонков, отправки сообщений и разовых посещений Сети. Но из-за того, что трубка не поддерживает высокоскоростной интернет и имеет маленькую память, возможности пользователя будут весьма ограничены. Такой смартфон, говорят специалисты, подойдет пенсионерам либо школьникам.

Третьим в рейтинге оказался Oysters Arctic 450. Его достоинствами названы поддержка двух сим-карт и 3G-интернета. И конечно, цена всего в 789 рублей.