Google проводит ребрендинг облачного хранилища Google Drive

Корпорация Google уже представила своим пользователям в США новинку – облачное хранилище Google One, которое должно заменить предыдущую «облачную» версию, Drive (у нас это хранилище известно как Google диск).

Компания предлагает своим клиентам сразу несколько новых возможностей. Прежде всего, увеличивает емкость на диске и одновременно снижает тарифы на использование сервиса. Кроме этого, пользователи смогут поделиться местом «на облаке» с родными, причем разделить место в хранилище можно будет на пятерых членов семьи. К тому же все платные пользователи получат доступ к круглосуточной клиентской поддержке, готовой ответить на вопросы о любом продукте Google.

А еще директор Google One Ларисса Фонтейн рассказала, что для платных подписчиков сервис планирует предоставлять скидки на пользование другими сервисами, включая даже бронирование отелей.

Пока что ребрендинг Google Drive проведен только в США, в другие страны новшества придут позже.