Google покупает компанию Looker за 2,6 млрд долларов

Американская корпорация Google подписала договорённость о приобретении компании Looker которая в скором будущем станет частью Google Cloud.

Известная всему миру корпорация Google, у истоков которой стоит российский эмигрант Сергей Брин, заключила договор на приобретение американской компании Looker. Разработки этой компании планируется внедрить в Google Cloud, что позволит корпорации усилить свои позиции на рынке облачных сервисов. Компания Looker занимается разработкой и продвижением универсальной платформы для анализа различного рода данных и их дальнейшей визуализации. Google Cloud это одно из подразделений корпорации Google, которое занимается разработкой и обслуживанием одноименного, известного на весь мир, облачного сервиса. Сервис стал удобным благодаря тому что имеет универсальную платформу, с ним удобно работать как с мобильных устройств так и с персонального компьютера. Эта покупка позволит значительно улучшить все облачные сервисы корпорации, и усилить свои силы в конкуренции с Microsoft и Amazon, которые тоже предоставляют подобные услуги.