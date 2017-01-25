Пользователи Instagram смогут делать репосты, не покидая приложение

Instagram официально предоставил возможность пользователям сервиса делать репосты публикаций других страниц. Об этом рассказало профильное издание The Tech Crunch.

Новая операция возможна только с материалами открытых аккаунтов. Чтобы разместить понравившуюся публикацию на своей странице, нужно будет воспользоваться специальной иконкой с бумажным самолетиком под постом. Выпадающее меню позволит перенести чужой пост на свою страничку в раздел Stories. Причем разработчики дали пользователям возможность комментировать репосты. При этом автор первичной информации остается виден, так что все читатели репоста при желании смогут перейти на его страничку.

Разработчики предусмотрели и другую, защитную функцию. Если хозяин странички не хочет, чтобы его материалы были доступны для репоста, он сможет отключить эту функцию через меню настроек.

Сообщается, что пока что новинка доступна только для Android, чуть позже она появится и в приложении для iOS.