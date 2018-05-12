Назван ТОП-5 инноваций, которые изменят автопром

Производители транспорта совершенствуют его разнообразными технологиями, и в скором времени машины будут в корне отличаться от своих «предков». Эксперты решили назвать пять инноваций, благодаря которым это станет возможным.

Первое место в ТОП-5 занял «прозрачный капот». Эта технология с помощью камер и датчиков проецирует на лобовое стекло все, что происходит под передними колесами машины. Система была представлена на концептуальном Land Rover Discovery Vision.

На втором месте рейтинга расположилась система контроля здоровья от Ford, которая с помощью датчиков и сенсоров, встроенных в руль и другие элементы автомобиля, смогут следить за усталостью и общим состоянием водителя. Такая технология сделает дороги безопаснее.

Третью строчку в ТОП-5 занимает сенсорная голограмма от BMW. Технология сменит нынешние тачскрины, так как превосходит их по удобству. Системой можно будет управлять голосовыми командами.

На четвертом месте расположились энергетические кузовные панели от Volvo. Они представляют собой более эффективные батареи, которые придут на замену тяжелым, громоздки и долго заряжающимся литий-ионным аккумулятором современных электрокаров.

Аутсайдером ТОП-5 стал автопилот. Данная технология является одной из самых разрабатываемых в современном автопроме. С ее помощью транспорт превратят в робомобили.