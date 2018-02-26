Лучший аэропорт мира находится в Катаре

Лучшим в мире аэропортом был назван «Хамад» в катарской столице Дохе. Он занял первое место в рейтинге воздушных гаваней, составленном онлайн-сервисом AirHelp.

Второе место в престижном списке занял афинский аэропорт имени Элефтериоса Венизелиса, третью строчку занимает Токийский аэропорт. На последнем, 141-ом месте, оказался воздушный вокзал Кувейта. Тройке лидеров AirHelp присудил соответственно 8,77, 8,69 и 8,63 балла.

В рейтинг также попали три российских аэропорта. «Шереметьево» заработал 8,13 балла и занял 15-е место. Екатеринбургский аэропорт «Кольцово» эксперты поставили на 50-е место. Московский «Домодедово» сумел набрать всего 6,46 балла и занял 130-е место.

Для составления рейтинга эксперты выбрали три основных показателя: качество обслуживания, соблюдение точности вылетов и отзывы, оставленные пассажирами.

Весной прошлого года международное турагентство eDreams тоже составляло рейтинг аэропортов разных стран. В своем рейтинге агентство опиралось на отзывы пассажиров, причем в опросах приняло участие около 65 тысяч клиентов авиакомпаний из разных стран. Тогда тройку лидеров составили воздушные гавани Хельсинки, Глазго и Цюриха.