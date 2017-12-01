Google обвинили в слежке за пользователями с помощью Safari

Корпорации Google снова придется защищаться в суде от обвинений в слежке за своими пользователями. На этот раз речь идет об английских пользователях iPhone, которые использовали браузер Safari. Иск предполагает компенсацию на сумму более 3 миллионов фунтов и подан в Высокий суд Англии и Уэльса.

Инициатором новой тяжбы с Google стал некто Ричард Ллойд, бывший директор компании Which. Коллективная жалоба гласит, что Google нашел способ обойти стандартные настройки безопасности Safari, и без ведома пользователей собирал данные об истории посещения сайтов. В результате с августа 2011 года до февраля 2012 года корпорация получала информацию о расе, политических взглядах, финансах и потребительских предпочтениях пользователей, и даже об их сексуальной ориентации. Потом эту информацию использовали для того, чтобы организовывать адресные рекламные рассылки.

В иске называется число пострадавших – около 4,4 миллионов англичан, использующих iPhone.

В самом Google обвинения отвергают. Там заявили, что компания никогда не предавала данные пользователей третьим лицам, к тому же установить пострадавших невозможно. Новый иск корпорация расценивает не как желание защитить общественные интересы, а как личный крестовый поход Ричарда Ллойда. Ведь осенью прошлого года тот же джентльмен уже подавал в суд на компанию, обвинив в нарушении английских законов о защите персональной информации. Тогда Ллойд говорил о почти 5,5 миллионах пострадавших.