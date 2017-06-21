В систему безопасности Nest Secure от Google тайно установили микрофон

Сегодня, 04:41
Полностью обвинять компанию в слежке за пользователями нельзя, но в любом случае Google LLC осталась в неловком положении.

 Суть заключается в том, что в устройстве Nest Secure, которое было выпущено осенью 2017 года, обнаружили микрофон, который не был указан ни в одной из модификаций. 
Микрофон присутствует у генерального блока вместе с клавиатурой, который также выступает блоком управления для всей системы в целом. Google утверждает, что не скрывала факта присутствия в данном устройстве микрофона, однако не упоминали об этом на презентации. 
Кроме того, по словам компании, микрофон в блоке не активен. Он служит для функции, которую намеревались добавить немного позже, но до сих пор так и не добавили. Речь идет о способности устройства распознавать окружающие звуки и определять звук разбитого стекла. Учитывая, что прошло уже почти два года, а функцию так и не добавили, ситуация выглядит двояко. 
Узнали же о микрофоне практически от самой Google, только косвенно. Компания просто объявила о том, что очередное обновление принесёт устройству Nest Secure поддержку голосового помощника Google Assistant, после чего у пользователей и возникли вопросы относительно микрофона, который необходим для реализации такой функции.
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