Apple планирует оснастить новый гибридный ноутбук SIM-картой

Вслед за Microsoft, Dell, HP и другими конкурентами корпорация Apple решила выпустить на рынок гибридный MacBook, который соединит в себе возможности лэптопа и планшета. Новинку будет отличать сенсорный экран, водонепроницаемый корпус и суперсовременный процессор.

Согласно инсайдерской информации, попавшей в СМИ, новая разработка пока что имеет лишь кодовое название «Star». Известно, что усовершенствованный MacBook будет оснащен сенсорным экраном, системой GPS, а также будет иметь слот для SIM-карты. Благодаря этому он сможет выходить в интернет не только с помощью WI-FI, но и благодаря трафику, предоставляемому операторами мобильной связи.

Кроме того, «Star» получит суперсовременный ARM-процессор и сможет работать в активном режиме сутки без подзарядки. Планируется, что «движком» для новинки станет модифицированная версия iOS, благодаря чему пользователь получит доступ к рабочему столу и сможет запускать приложения в разных окнах.