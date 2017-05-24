«Ростех» представил российский аналог Skype

«Ростех» представил публике новую цифровую систему связи IVA AVES-S, которая сможет заменить мессенджер Skype в государственных структурах и обеспечит повышенный уровень защиты информации.

Презентация прошла в Иннополисе в Татарстане в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России". Разработчиками новой системы стали питерские ученые из НИИ «Масштаб», который входит в холдинг «Росэлектроника».

Разработчики показали на практике основные возможности системы, проведя сеанс связи с Санкт-Петербургом. Авторы проекта говорят, что основное предназначение IVA AVES-S – проведение закрытых конференций, обмен конфиденциальной информацией, совместное создание документов, удаленное управление технологическими процессами, использование в телемедицине, в ходе закрытых судебных слушаний, которые проводятся дистанционно, и так далее. При этом система обеспечивает трансляцию изображения в формате FullHD, а также передачу текстовой информации и сообщений. И обеспечивает конфиденциальность всей передаваемой информации. Планируется, что пользоваться системой будут в первую очередь государственные структуры.

IVA AVES-S полностью создана на российском программном обеспечении и может использовать как отечественные, так и импортные процессоры. Ее стоимость специалисты оценивают в два раза ниже, чем цену аналогичных зарубежных разработок.