Google собирается выпустить собственный фирменный мессенджер

Google собирается потягаться с WhatsApp и Viber и готовит к выпуску собственный фирменный мессенджер – Android Messages. Выход новинки запланирован на начало следующего года.

Google не оставил без внимания общемировую тенденцию отказа от общения с помощью смс-сообщений и занялся разработкой собственного мессенджера. Причем, в отличие от конкурентов, например, WhatsApp или Viber, компания собирается включать свое детище в прошивку смартфонов, которые используют Android. Так что пользователям не придется тратить время на поиски новинки в Сети.

Пока что компания готовит вариант приложения для установки только на смартфоны. Позже мессенджер собираются доработать и сделать его пригодным для установки на лэптопах и планшетах.

Напомним, ранее стало известно, что Apple заказал поставщикам на 20% меньше комплектующих для производства своих смартфонов, признав таким образом падение мирового спроса на iPhone.