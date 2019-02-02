Facebook запретит Huawei устанавливать свои приложения

На смартфонах Huawei больше не будут предварительно устанавливаться приложения Facebook, WhatsApp и Instagram.

Пользователи Facebook, у которых уже есть телефоны китайской марки, смогут использовать приложения компании и получать обновления. Но на новых телефонах больше не будет предустановленных приложений. Решение Facebook является результатом запрета властей США на ведение бизнеса с Huawei, из-за которого компания уже лишилась многочисленных партнеров среди производителей микрочипов, а также потеряла возможность выпускать новые смартфоны на платформе Android.

Google из Alphabet ранее заявила, что больше не будет предоставлять программное обеспечение Android для телефонов Huawei. Но Google PlayStore и все приложения Google все так же будут доступны для текущих моделей компании, включая те, которые еще находятся на производственных складах или будут созданы в будущем.

Аналогичная реакция в сторону Huawei последовала от британской компании ARM. Англичане отозвали у китайских партнеров лицензию на свои разработки для мобильных процессоров. Теперь компания не сможет выпускать чипы Kirin собственного производства. Кроме того, ассоциация SD Association лишила Huawei возможности использовать в своей технике карты памяти SD и microSD, также партнеров исключили из списка Wi-Fi Alliance.

В 2015 году компания стала третьим по величине производителем смартфонов в мире. По итогам первого квартала 2017 года компания также занимала третье место на рынке объём поставок составил 34,2 млн смартфонов, что соответствует доле в 6,1. Во втором квартале 2018 года компания Huawei обошла Apple, став вторым по величине производителем смартфонов в мире. В июне 2018 года Huawei стала лидером по интернет-продажам смартфонов в России, обойдя двух основных гигантов, Apple и Samsung.