Компании Intel и Qualcomm запрещают своим сотрудникам общаться с коллегами из Huawei

Ограничения на контакты с сотрудниками китайской компании ввели после попадания Huawei в «черный список» США.

Помимо Intel и Qualcomm, запрет на общение ввели компании InterDigital Wireless, LG Uplus и ряд других.

Под ограничение попали неформальные разговоры, которые обычно происходят во время международных встреч. С сотрудниками китайской компании нельзя обсуждать темы, связанные с технологиями и с сетями 5G.

В «черный список» корпорацию внесли 16 мая. Всем, кто попадает в перечень, запрещается заниматься бизнесом с американскими компаниями без предварительного согласования с правительством США. Китайскую корпорацию решили включить в список за деятельность, представляющую угрозу национальной безопасности США.

Хотя прямой рекомендации об ограничении общения между коллегами от правительства не подступало, компании решили на всякий случай ввести превентивные меры.

Ранее контакты с Huawei прекратили компании Google, Microsoft и ARM. На днях к ним присоединится Facebook. Новые смартфоны будут выходить без предустановленных Instagram и WatsApp.