Huawei начнёт использовать российские технологии

Huawei Technologies приобрела технологии российской компании «Вокород».

«Покупка» подразумевает собой – технологию распознавания лиц, ведь «Вокорд» как раз специализируется в этой сфере. На данный момент российской компании принадлежит 17 патентов. Уже известно, что «покупатель» получит на них права и, к тому же, соответствующее оборудование.

В Huawei уже подтвердил покупку - «Игл софтлаб», которую связывают с российской компанией. По некоторым данным, китайская сторона приобрела технологии за 40-50 миллионов долларов.

Добавим, что в КНР сейчас в топе система распознавания лиц, при этом в РФ аналогичные технологии «гораздо» доступнее в плане цены, чем в Соединённых Штатах.

Отметим, что в средине мая текущего года действующий лидер США Дональд Трамп внес Huawei в черный список. Такие меры, безусловно, затруднят сбыт продукции китайской компании на территории Штатов. В КНР на это событие отреагировали негативно. Кроме этого, 20 мая 2019 года известная компания Google официально прекратила сотрудничество с Хуавей.



