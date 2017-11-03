Xiaomi вскоре представит публике новый планшет Mi Pad 4

Китайский электронный гигант Xiaomi готов в скором будущем представить публике свою новинку – планшет Mi Pad 4. Устройство успешно прошло сертификацию и было внесено в базу данных китайского профильного государственного центра.

Не смотря на то, что количество приверженцев планшетов в мире в последние годы существенно сократилось, компания Xiaomi не побоялась вложить технические и финансовые средства в новую разработку именно на этом направлении. Эксперты говорят, что массовый отказ от планшетов связан с появлением смартфонов с большой диагональю экранов. Но китайские разработчики посчитали, что их детище все же будет иметь спрос, поскольку все еще есть ситуации, когда замена планшета на смартфон неравнозначна – например, в долгой поездке или отпуске.

В Сети уже появились некоторые данные о новом устройстве. Его оснастят экраном 2160х1080 с технологией fullHD, 8-ядерным процессором Snapdragon 660, а также камерой 13МП, которая, по некоторым данным, возможно будет двойной. Кроме того, устройство будет оснащено Wi-Fi и Bluetooth и получит функцию ускоренной зарядки Quick Charge.

Некоторые источники говорили о возможной смене операционки устройства с Android на Windows, и соответственной замене процессора, однако сертификат новый гаджет получал именно со Snapdragon. Также в 2017 году после отказа компании от производства Xiaomi Mi Pad 3 стало известно, что в следующем поколении планшет компании планируется сделать гибридным – дать пользователю возможность получить из него лэптоп, присоединив клавиатуру. Также компания планировала оснастить новую модель своего планшета встроенным модемом.

Точная дата релиза Xiaomi Mi Pad 4 пока не известна.