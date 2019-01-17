Xiaomi 20 февраля презентует флагманский смартфон Xiaomi Mi 9

Китайский производитель готовится представить новый смартфон 20 февраля. Модель будет иметь название Xiaomi Mi 9. Создатели обещают потребителям новый, необычный корпус и высокую производительность.

Также в сети есть информация о том, что к презентации своих новых флагманов готовится компания Samsung - Galaxy S10 и F. Несмотря на более масштабную презентацию у конкурентов, Xiaomi все же решилась на данную дату.

О дате и некоторых характеристиках девайса проинформировало изображение, выложенное в сеть 13 февраля, на котором кроме даты написано, что новый смартфон – «боевой агент», эта фраза отражает привлекательность внешнего вида и функциональность.

Технические характеристики смартфона держатся на уровне с конкурентами. Это три камеры сзади, а спереди – 24 мегапиксельная. Величина экрана – 6,4 дюйма, высокая емкость батареи, и по обещаниям производителя – скоростная зарядка, мощностью 27 Вт.