Компания Xiaomi готовит к продажам смартфон Mi 9T

Китайский бренд помимо Mi9, Mi 9 SE и Mi 9 Explorer Edition готовит к выходу еще один флагманский гаджет.

Недавно стало известно, что в скором времени в продаже появится еще один смартфон компании-производителя Xiaomi, который будет относиться к флагманской линейке. Новый гаджет получил название Mi 9T. Отметим, что устройство прошло сертификацию сразу в нескольких агентствах – в Таиланде, Тайване, Сингапуре и в Евразийской комиссии.

Во всех инстанциях девайс проходил под одним и тем же номером – M1903F10G. В официальных документах нет ни слова о технических характеристиках смартфона. Однако ходят слухи, что речь идет о глобальной версии устройства Mi 9 Explorer Edition и его приемнике Mi 8 Pro, у которого задняя панель прозрачная.