В сети названы характеристики смартфона Redmi K20 Pro

Ожидаемый флагманский смартфон приобрел точные технические характеристики.

В сети один инсайдер опубликовал подробные характеристики нового гаджета от компании Xiaomi Redmi K20 Pro. Сейчас многое известно об ожидаемом флагмане, кроме габаритов, веса и стоимости. Известно, что девайс обзавелся AMOLED дисплеем с диагональю 6,39 дюйма. Также у смартфона имеется тройная основная камера на 48, 13 и 8 Мп. Фронтальный кристалл камеры будет расположен на выдвижном модуле и получил 20 Мп.

Смартфон Redmi K20 Pro будет работать на чипе Snapdragon 855. ОЗУ новинки будет колебаться от 6 до 8 Гб, а также от 64 до 256 Гб встроенной. Объем аккумулятора составит 400 мАч, также смартфон будет поддерживать Bluetooth 5.0, Wi-Fi, а также GPS. Стоит отметить, что гаджет также будет поддерживать Android 9.0 Pie с оболочкой MIUI 10.2. Корпус девайса будет изготовлен из алюминиевого сплава, а для передней и задней панели использовали стекло. Официальная презентация смартфона состоится 28 мая.